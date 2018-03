Η Ρεάλ έπαιξε με τη φωτιά στο Βελιγράδι, ωστόσο ο Λούκα Ντόνσιτς με τρίποντο στην εκπνοή, της χάρισε τη νίκη με 82-79 και παράλληλα δεν την άφησε να… δωρίσει το πλεονέκτημα έδρας που δίνει η 4η θέση για τα πλέι οφ.

Ο Ερυθρός Αστέρας, αν και αδιάφορος, έπαιξε στα ίσα και για το γόητρό του τη Ρεάλ και μάλιστα στο 4ο δεκάλεπτο έμοιαζε ικανός να πάρει και τη νίκη αλλά ο Σλοβένος είχε άλλη άποψη. Η Ρεάλ (18-11) την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί την Μπάμπεργκ στη Μαδρίτη.

LUKA DONCIC FOR THE WIN (via @Mike_Schmitz ) pic.twitter.com/HtyIXQyaMM

🔊 Sound ON!



Listen to the noise at the Aleksandar Nikolic Hall as @kkcrvenazvezda take the lead! pic.twitter.com/rOq7jgYQ9H