Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού και το αποδεικνύει περίτρανα και τη φετινή σεζόν! Ο αρχηγός του Θρύλου έχει ανέβει στα τελευταία παιχνίδια και έχει οδηγήσει τους Πειραιώτες σε μεγάλες νίκες.

Η Ευρωλίγκα το βράδυ της Τετάρτης ανάρτησε στα social media ένα βίντεο με τα… κατορθώματα του «ερυθρόλευκου» άσου στα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού!

Μάλιστα, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στα 4 από τα 5 τελευταία παιχνίδια τους στην Ευρωλίγκα!

Δείτε το βίντεο:

Hitting form at the right time 💪



Vassilis Spanoulis has led @olympiacosbc scoring for 4 of the last 5 games.



Leading his team to the playoffs 👏 pic.twitter.com/ie79MP1stF