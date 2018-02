Στο Διαιτητικό Δικαστήριο της FIBA προσέφυγε ο Σάσα Τζόρτζεβιτς προκειμένου να βρει το δίκιο του και να τον πληρώσουν τον άνθρωπο από τον Παναθηναϊκό και έτσι λύθηκε και ο γρίφος της επίσκεψης στα γραφεία της FIBA για τα οποία έγραφαν οι «αντικειμενικοί» με υπαινιγμούς αλλά την αποκάλυψη του Ντέιβιντ Πικ την… έθαψαν φυσικά.

Ο γνωστός Ισραηλινός δημοσιογράφος, ο οποίος όταν ποστάρει πως η Κάτω ραχούλα πήρε τον… Καραχάλιο γίνεται πρώτο θέμα σε όλα τα σάιτ, τώρα φαίνεται πως αποκάλυψε κάτι που αρέσει. Έγραψε λοιπόν πως ο Τζόρτζεβιτς δικαιώθηκε από το BAT και θα λάβει μισό εκατομμύριο ευρώ από την δικαστική διαμάχη του με τον Παναθηναϊκό. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί, ο Παναθηναϊκός κινδυνεύει από την FIBA με ποινή αποκλεισμού μεταγραφών.

Καλά με Βασιλακόπουλο δεν φοβάται τίποτα αλλά τα λεφτά πρέπει να τα καταβάλει. Για να δούμε…

Source: Sasa Djordjevic has won almost half a million Euros in his BAT suit against Panathinaikos. Should he insist, if not paid, FIBA can ban the Greek power-club from all signings.