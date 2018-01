Ο Ερυθρός Αστέρας υπέγραψε τον Άλεν Όμιτς που αποχώρησε από την Χάποελ Ιερουσαλήμ, αλλά οι οργανωμένοι οπαδοί της σέρβικης ομάδας, οι Delije, δεν έχουν δει με καθόλου καλό μάτι αυτή την προσθήκη για την ομάδα τους.

Ο λόγος είναι πως ο Όμιτς είναι Βόσνιος και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν είναι καλές και γι αυτό οι Delije σκοπεύουν ως ένα πρώτο μήνυμα αντίδρασης, να απέχουν αρχικά από τα παιχνίδια της ομάδας τους. Να δούμε τι θα πράξουν βέβαια την Παρασκευή κόντρα στον Ολυμπιακό στην «Χάλα Πιόνιρ» καθώς το παιχνίδι αυτό είναι ειδικό συνθηκών με τους δύο οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν αδερφικές σχέσεις αλλά και αυτές των δύο συλλόγων να είναι εξαιρετικές.

Crvena zvezda fan group Delije are reportedly threathening to boycott the games of their team because of its new member Alen Omić, who is from BiH. pic.twitter.com/c7AYUioFBS