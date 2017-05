Χρόνια Πολλά στον Παναγιώτη Φασούλα! Η "αράχνη" έχει σήμερα γενέθλια. Ο Παναγιώτης Φασούλας αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 1993 έως το 1999 και κατέκτησε εφτά τίτλους #OlympiacosBC #Happy_Birthday #54_kleismena

A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) on May 12, 2017 at 6:19am PDT