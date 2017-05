Το μπάσκετ που παίζει όλη τη σεζόν θα πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός στο φετινό Final-4, όπως δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο φόργουορντ του Θρύλου επισήμανε πως εκείνος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να αγωνιστούν όπως σε όλη τη σεζόν στα δύο αυτά ματς, ενώ τόνισε πως το φετινό format της Ευρωλίγκα ήταν το πιο δίκαιο σύστημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο παίκτης του Θρύλου:

Για την αλλαγή του format της Euroleague:

«Η αλήθεια πως πάνω - κάτω ξέραμε τι θα επακολουθούσε. Γνωρίζαμε βλέποντας το πρόγραμμα πως η σεζόν θα ήταν δύσκολη. Τα ταξίδια και τα παιχνίδια ήταν περισσότερα, υπήρχαν διπλά παιχνίδια, όλοι έπαιξαν με όλους, οπότε θεωρητικά οι καλύτερες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν τον πρώτο γύρο που θα μπορούσαν να κάνουν μία καλύτερη διαχείριση. Ηταν μία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και σίγουρα το πρόσημο για εμάς είναι περισσότερο θετικό, καθώς καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four μετά την αλλαγή της Ευρωλίγκας. Πιστεύω πως αυτό είναι το πιο δίκαιο σύστημα. Ολοι παίζουν με όλους και στο τέλος της χρονιάς ο πρώτος παίζει με τον όγδοο, ο δεύτερος με τον έβδομο κ.ο.κ. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο σωματικά, αλλά είναι πιο δίκαιο. Ακόμα και για τον κόσμο πιστεύω πως είναι καλύτερο, καθώς μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές δεν είχαν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα για το αβαντάζ έδρας, την είσοδο στα πλέι και στην κατάταξη».

Για την πορεία του Ολυμπιακού:

«Οταν ξεκινούσαμε και δείχναμε χαρακτήρα στα εκτός παιχνίδια και παίρναμε τα διπλά που θέλαμε. Σίγουρα υπήρχαν και μέρες που δεν ήμασταν καλοί και χάσαμε κάποια παιχνίδια. Κατάλαβα πως αυτή η ομάδα ίσως είχε μέλλον και πως θα μπορούσαμε να πάρα πάρα πολύ καλά, γιατί κάναμε κάποια σημαντικά διπλά και ουσιαστικά ρεφάραμε κάποιες πολύ άσχημες ήττες.

Φέτος δεν είχαμε πάρα πολλά πάνω - κάτω στην απόδοσή μας. Αν εξαιρέσουμε τα τελευταία τρία - τέσσερα παιχνίδια που ήταν αδιάφορα και κακά τα ψέματα δεν δείξαμε τον απαιτούμενο βαθμό σοβαρότητας, νομίζω πως είχαμε μία μεστή χρονιά και δεν κάναμε κοιλιά. Οταν είχαμε μία απρόσμενη ήττα, όπως αυτή με την Γαλατά είτε από τη Μακάμπι, αντιδρούσαμε στους επόμενους αγώνες. Αυτό μας χαρακτήριζε σαν ομάδα».

Για τα παιχνίδια με την Αναντολού Εφές και το Final Four:

«Προσωπικά μπορώ να πως ήταν μία σκληρή και δύσκολη σειρά. Η Εφές είναι πολύ καλή και ταλαντούχα ομάδα. Ο κάθε παίκτης ήξερε τον ρόλο του. Ηταν ομάδα που είχε στόχο το Final Four και το ήθελε πάρα πολύ. Ετσι είναι τα πλέι οφ. Πάντα η regular season διαφέρει πολύ από τα πλέι όφ, όπως και τα πλέι οφ διαφέρουν από το Final Four. Είναι διαφορετική πίεση και άλλο μέγεθος. Παίζοντας πολλά χρόνια σε Final Four πολλά πράγματα έρχονται μόνα τους. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια ιδιαίτερη διαχείριση. Η προετοιμασία που κάνει κάθε παίκτες και η ρουτίνα του πάνω - κάτω είναι ίδια. Είναι δύσκολο να πεις κάποια πράγματα σε παιδιά που δεν έχουν παίξει σε Final Four. Πρέπει να ζήσεις την εμπειρία και όχι να την πεις ή να τη μεταφέρεις. Το μοναδικό που θα μπορούσα να τους πως είναι ο καθένας να κάνει ξεχωριστά αυτό που μπορεί και αυτό που πραγματικά έφερε την ομάδα ως εδώ. Ο καθένας έχει τον ρόλο του, να κάνουν ό,τι πραγματικά μπορούν, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δεν παύει να είναι πάλι ένα παιχνίδι».