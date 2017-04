Ρήξη χιαστών υπέστη ο Τρεμέλ Ντάρντεν, κάτι που όπως είναι φυσικό στενοχώρησε το μπασκετικό κοινό.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ποστάρισμα στα social media ευχήθηκε περαστικά στον πρώην παίκτη της ομάδας, Τρεμέλ Ντάρντεν, ο οποίος υπέστη χιαστούς.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Τρεμέλ Ντάρντεν περαστικά. Λυπούμαστε πολύ με αυτό που έγινε, αλλά ξέρουμε ότι θα παλέψεις και θα επιστρέψεις δυνατός. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα».

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Ολυμπιακού με τα περαστικά στον Τρεμέλ Ντάρντεν:

@tremenduz get well soon. Terribly sorry this happened but we know you will fight and be strong. We wish you the best #OlympiacosBC