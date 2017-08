Την απόκτηση του Ματίας Λεσόρτ ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Ερυθρός Αστέρας. Οι Σέρβοι έβαλαν στη μηχανή τους τον Γάλλο φόργουορντ, με τον οποίο έδωσαν τα χέρια για τριετές συμβόλαιο.

Ο Λεσόρτ την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ναντέρ, έχοντας 10,2 πόντους, 7,2 ριμπάουντ και 1 κόψιμο κατά μέσο όρο. Μάλιστα, χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις στην Γαλλία, επελέγη στο Νο50 του ντραφτ του ΝΒΑ από τους Philadelphia 76ers.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Λεσόρτ για να πάρει μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα χρειάστηκε να σπάσει τη συμφωνία που είχε με την Μπάμπεργκ, καταβάλλοντας ο ίδιος το buy out που είχε στο συμβόλαιό.

BC Crvena zvezda mts inks Big man Mathias Lessort on a three year deal. Welcome! 🇫🇷🇷🇸 #kkcz #Zvezdas #WeAreTheTeam pic.twitter.com/Slinb2to39