Μαγικός ήταν ο Σπανούλης στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο αρχηγός και ηγέτης του Θρύλου ήταν πραγματικά ασταμάτητος, σκοράροντας καρά ριπάς πίσω από τα 6.75, σημειώνοντας 5/7 τρίποντα, έχοντας και 5 ασίστ.

Μάλιστα, μία από τις κανονιές του Σπανούλη ήταν από τα 8 μέτρα μπροστά στα υψωμένα χέρια του Μπράιαν Ντάνστον.

Δείτε το βίντεο με την τριποντάρα του Σπανούλη:

The legend, Vassilis Spanoulis, pulls up from deep to knock down his 4th three-pointer of the first half!#OLYEFS #7DAYSMagicMoment #GameON pic.twitter.com/Nq1s8gPlNL