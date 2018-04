ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

Είθισται οι προπονητές και οι παίκτες να λένε πως «τα παιχνίδια στα πλέι οφ θα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά της regular season» και πιστέψτε μας δεν αποτελεί μόνο μία… τετριμμένη και ξύλινη έκφραση στην οποία αρέσκονται. Θα είναι διαφορετικά… τραυματισμών θέλοντος, καθώς ο Ολυμπιακός τόσο στο Κάουνας (74-68) όσο και στον Πειραιά (85-86 στην παράταση) δεν έπαιξε την Ζαλγκίρις πλήρης, αλλά έχοντας πληθώρα απουσιών. Στη Λιθουανία απουσίαζαν οι Πρίντεζης, Μάντζαρης και Μιλουτίνοφ συν τους Τιλί και Αγραβάνη και στο Φάληρο, οι Πρίντεζης, Παπανικολάου, Τιλί και Μακλίν. Τέσσερα ψηλά κορμιά…

Φυσικά, δεν θα το άφηνε ανεκμετάλλευτο ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αυτό σημαδεύοντας αρκετά στο «ποστ» τον Ολυμπιακό. Δεν είναι καθόλου τυχαίες άλλωστε οι 8 προσπάθειες στο τρίποντο των «πράσινων» όταν κατά μέσο όρο παίρνουν τις διπλάσιες (16), ούτε φυσικά τα 57 δίποντα. Πηγαίνει πολύ στο ποστ, αλλά με τον Ολυμπιακό… παράγινε (46 ο μέσος όρος της στα δίποντα).

Τι έκανε λοιπόν η Ζαλγκίρις και γύρισε το παιχνίδι από το -16 και το πήρε στην παράταση; Πως έπαιξε τον Ολυμπιακό; Που στόχευσε; Πάμε να δούμε μερικά σημαντικά στοιχεία του παιχνιδιού της, τα οποία σαφέστατα αναμένουμε να δούμε μεταξύ άλλων και στη σειρά των πλέι οφ, φυσικά, πρωτίστως και προεξέχοντος όλων, τις «απαντήσεις» του Ολυμπιακού!!

ΠΟΣΤ/ ΨΗΛΑ ΚΟΡΜΙΑ

Εν πρώτοις και το σημαντικότερο… Τα ψηλά κορμιά που απουσίαζαν από τον Ολυμπιακό και τα ψηλά κορμιά που χρησιμοποίησε ο Γιασικεβίτσιους: «Κλειδί» ήταν ο Ουλανόβας (2 μέτρα) γι αυτό και έμεινε για 37 περίπου στο παρκέ, ενώ χρησιμοποίησε μαζί αρκετά και τους Ντέιβις (2.08μ.) με Γιανκούνας (2.05μ.) ή Ουάιτ (2.06μ.) ή ακόμα και τα δύο «πεντάρια» της μαζί, Καβαλιάουσκας και Ντέιβις. Ο Ολυμπιακός, ελλείψει των δικών του ψηλών κορμιών αναγκάστηκε τούτη τη φορά να μην παίξει πολύ με τρία γκαρντ αλλά να ενεργοποιήσει τους Τόμπσον και Ουίλτζερ, με τα καλά τους (επίθεση) και τα αρνητικά τους (άμυνα). Η Ζαλγκίρις με υπομονή και «διάβασμα» επέλεγε να πηγαίνει συνέχεια στο ποστ και να εκμεταλλεύεται κάθε «μις ματς» που τις έδιναν οι αλλαγές (μετά τα πολλά σκριν που χρησιμοποιεί) στην άμυνα του Ολυμπιακού.

Στην παράταση για να καταλάβετε, το «κλειδί», ο Ουλανόβας πήρε τρεις απανωτές επιθέσεις στο ποστ με Μάντζαρη και Σπανούλη στη πλάτη. Μέσα στο ματς, εκμεταλλεύτηκε την… «άμυνα» του Σπανούλη (ξεχάστηκε) για τρίποντο ενώ αυτός επιχείρησε την προσπάθεια για το νικητήριο καλάθι, άσχετα αν το έβαλε ο Γιανκούνας, περνώντας τον προσωπικό του αντίπαλο, τον… Μπόμπι Μπράουν.

Ακόμα και μεγαλύτερο κορμί να είχε στη πλάτη του, με υπομονή, του περνούσαν τη μπάλα και έπαιζε τον Τόμπσον. Το ίδιο έκανε και ο Γιανκούνας όταν στις αλλαγές βρίσκονταν με τον Σπανούλη στη πλάτη, ενώ όταν δεν έβγαινε, υπήρχε πάσα από μέσα προς τα έξω.

HIGH-LOW // “pick n pop”

Η Ζαλγκίρις βγάζει πολλά «μις ματς» με τον Ολυμπιακό. Το έκανε και στο Κάουνας όπου και πάλι απουσίαζαν ψηλά κορμιά για τους «ερυθρόλευκους». Αν θα το καταφέρει και όταν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό πλήρη, θα το δούμε, σημασία έχει – και αυτό εξετάζουμε- τι έκανε μέχρι στιγμής κόντρα στους «ερυθρόλευκους». Θέλοντας να εκμεταλλευτεί κάθε «μις ματς» που δημιουργούσε ή της πρόσφερε ο Ολυμπιακός αν θέλετε, έπαιξε αρκετά high-low με τους ψηλούς της. Με τον Γιανκούνας στον Ουάιτ έχοντας στη πλάτη τον Τόμπσον, ή με τον Γιανκούνας στον Ντέιβις έχοντας στη πλάτη τον Ρόμπερτς.

Με τον αρχηγό της, τον Γιανκούνας, παίζει αρκετά «pick n pop», σουτάροντας από τα 5-6 μέτρα.

ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ/ΧΕΤΖ ΑΟΥΤ, ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΑΙΚΤΗ

Ο Ντονάτας Ουρμπόνας, πόσταρε στο twitter του ότι ο Γιασικεβίτσιους κάτι ξέρει για να σταματήσει τον Σπανούλη, καταγράφοντας τα στατιστικά του αρχηγού στα ματς που έχει παίξει με την Ζαλγκίρις και τονίζοντας πως «στο 2ο ημίχρονο, ο Σπανούλης σκόραρε 4 πόντους με 1/6 σουτ, και κανέναν στη παράταση».

Vassilis Spanoulis stats in 6 games vs Zalgiris under the coach Saras: 10 ppg on 33% FG shooting, 5.5 apg, 4.1 TO, 6.5 PIR. He never had double digit PIR, played his highest scoring game yesterday (16p). Olympiakos - Zalgiris 3-3. Jasikevicius knows something :)