- Ο Θρύλος κόντρα σε όλους και σε όλα!
Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017 - 12:51
Πρεμιέρα... με τον ΠΑΟ
Η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι με τον Ολυμπιακό να κληρώνεται την πρώτη αγωνιστική με την ομάδα του ΠΑΟ εκτός έδρας. Ευκαιρία να διευρύνει δηλαδή το σερί του ο Θρύλος, που όπου πετυχαίνει τον αντίπαλό του, του δίνει και καταλαβαίνει. Τη δεύτερη αγωνιστική ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Νίκη Λευκάδας, ενώ την τρίτη παίζει εκτός με τις Εσπερίδες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα...
1η Αγωνιστική - 15/10/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2η Αγωνιστική - 22/10/2017
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
3η Αγωνιστική - 29/10/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
4η Αγωνιστική - 5/11/2017
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
5η Αγωνιστική - 19/11/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΠΑΟΚ
6η Αγωνιστική - 26/11/2017
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
7η Αγωνιστική - 3/12/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
8η Αγωνιστική - 10/12/2017
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ
9η Αγωνιστική - 17/12/2017
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10η Αγωνιστική - 7/1/2018
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
11η Αγωνιστική - 14/1/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
12η Αγωνιστική - 21/1/2018
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
13η Αγωνιστική - 28/1/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
14η Αγωνιστική - 4/2/2018
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
15η Αγωνιστική - 17/2/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
16η Αγωνιστική - 25/2/2018
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
17η Αγωνιστική - 4/3/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ- ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ
18η Αγωνιστική - 11/3/2018
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
19η Αγωνιστική - 18/3/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
20ή Αγωνιστική - 1/4/2018
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΟΚ
21η Αγωνιστική - 22/4/2018
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ
ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΣ ΠΑΟΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ
ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22η Αγωνιστική - 29/4/2018
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΣ ΠΑΟΚ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΟ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
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Άγνωστος - ακόμα - ο αντίπαλοςΔευτέρα, 21 Αυγούστου 2017 - 14:03περισσότερα
Ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του στο Κύπελλο, μετά από μια σειρά αγώνων που θα δώσει το υποψήφιο... θύμα.
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Με τη Νίκη Λευκάδας στο ΚύπελλοΔευτέρα, 21 Αυγούστου 2017 - 13:28περισσότερα
Τη Νίκη Λευκάδας θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών ο Ολυμπιακός, εκτός έδρας.
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«Σπουδαία ευκαιρία για εμένα ο Ολυμπιακός»Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017 - 19:10περισσότερα
Ο Χόλις Τόμπσον δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία του με τον Θρύλο και τη συνύπαρξη με τους Σπανούλη και Πρίντεζη
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Ηρθε ο «μπόμπερ»!Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017 - 18:38περισσότερα
Ο Χόλις Τόμπσον βρίσκεται στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ταλαιπωρία στο ταξίδι
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Οι πέντε μικροί της προετοιμασίαςΚυριακή, 20 Αυγούστου 2017 - 18:13περισσότερα
Διαβάστε ποιοι θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού
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Συνάντησε τους διεθνείς του Ολυμπιακού ο ΤόμπσονΚυριακή, 20 Αυγούστου 2017 - 21:24περισσότερα
Τυχαία συνάντηση είχε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος ο άσος του Θρύλου κατά την άφιξή του στη χώρα μας με τους διεθνείς παίκτες του Ολυμπιακού.
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«Λιώνει» στην προπόνηση ο Σπανούλης (vid)Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017 - 20:22περισσότερα
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις ατομικές του προπονήσεις.
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Θα καθυστερήσει ο ΤόμπσονΚυριακή, 20 Αυγούστου 2017 - 11:44περισσότερα
Έχασε την ανταπόκριση από τη Γερμανία ο παίκτης και ως εκ τούτου, θα καθυστερήσει λίγες ώρες.