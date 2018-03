Η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η τέταρτη ομάδα που προκρίθηκε και μαθηματικά στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας με την ΤΣΣΚΑ, τον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε. Αυτό έγινε μάλιστα δίχως να έχει ολοκληρωθεί ο δικός της αγώνας με τη Βαλένθια, καθώς της έφτασε η νίκη της Φενέρ με 87-73 επί της Μακάμπι.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης (19-8) δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στην «ομάδα του λαού» με τον Γκούντουριτς να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι και να πετυχαίνει 23 πόντους (με 5/6 τρίποντα) ενώ 12 πρόσθεσε ο Κώστας Σλούκας (2/3 δίποντα και 2/5 τρίποντα) που είχε παράλληλα 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Ντατόμε συνείσφερε 16 πόντους και 11 ο Βέσελι με τη Φενέρ να ευστοχεί με 52,4% στα τρίποντα (11/21).

Για τη Μακάμπι (13-14 ρεκόρ) 13 πόντους είχε ο Τζάκσον (με 5/12 σουτ) καιαπό 12 οι Μπόλντεν και Τόμας.

That result confirms that @RMBaloncesto are heading to the playoffs 👏 pic.twitter.com/ZUbQ5QX4VW