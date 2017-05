Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να έχουν και τι όχι οι οπαδοί, ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Περίπου 1.700 ΓΑΥΡΟΙ θα πάνε στην Πόλη για το Final 4 της Πόλης, με την ΚΑΕ να εκδίδει αυτή την ανακοίνωση, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθεί κανείς από αυτούς που έχουν εισιτήριο, κατά την πρόσβαση και την είσοδό τους στο γήπεδο.



Αναλυτικά...



H Ευρωλίγκα θα ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους όσους θα παρευρεθούν στο FinalFour, μερικούς σημαντικούς κανόνες, καθώς επίσης και να προσφέρει συμβουλές από τον οργανισμό με σκοπό να διασφαλίσει την ασφαλή διασκέδαση των φιλάθλων και διεξαγωγή των αγώνων.



Πρόσβαση στο γήπεδο



Η δυνατότητα πρόσβασης στο γήπεδο θα δίνεται ΜΟΝΟ στους φιλάθλους που κρατούν έγκυρα εισιτήρια (δείτε τη λίστα των εξουσιοδοτημένων εισιτηρίων vendors παρακάτω). Συνιστάται σε όλους τους φιλάθλους να έρθουν στο γήπεδο αρκετά νωρίτερα από την ώρα έναρξης του κάθε παιχνιδιού ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή είσοδος όλων στο γήπεδο. Οι πόρτες θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του πρώτου παιχνιδιού, δηλαδή στις 16:30 τοπική ώρα την Παρασκευή (19/05) και στις 16:00 την Κυριακή (21/05). Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, όπως επίσης και η τοπική αστυνομία συμβουλεύουν όλους τους φιλάθλους να έρθουν νωρίς στο γήπεδο. Η είσοδος στο γήπεδο και τα πρωτόκολλα ασφαλείας ενδέχεται να κρατήσουν περισσότερη ώρα από όσο αναμένεται.



Κώδικας συμπεριφοράς φιλάθλων



Είναι σημαντικό για τους φιλάθλους να διαβάσουν ξανά τη λίστα με τα απαγορευμένα αντικείμενα.



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ



. NO WEAPONS (Όπλα)



. NO BOTTLES OF ANY KIND AND SIZE, NO CANS, NO CONTAINERS (Μπουκάλια, κάθε είδους, πλαστικά κουτάκια, κάθε είδους κιβώτια ή δοχεία).



. NOPROFESSIONALCAMERA (Επαγγελματικές κάμερες, μόνο κάμερες κινητών τηλεφώνων θα επιτρέπονται)



. NO ALCOHOL OR DRUGS (Αλκοόλ, ναρκωτικά)



. RACIST OR XENOPHOBIC OR HOMOPHOBIC MESSAGES ARE NOT ALLOWED IN ANY PLATFORM (Ρατσιστικά ή ξενοφοβικά ή ομοφοβικά μηνύματα σε οποιαδήποτε εκδοχή, για παράδειγμα μπλουζάκι, καπέλα, πανό, χαρτόνια).



. NOBANNERS, NOFLAGS, WITHOUTTHEPOLICEAPPROVALINADVANCE (Κανένα πανό ή σημαία δεν θα περάσει στο γήπεδο χωρίς την έγκριση της Αστυνομίας. Εάν η αστυνομία τα απορρίψει, τότε αυτά θα μείνουν εκτός γηπέδου, δεν θα περάσουν δηλαδή ούτε κλειστά).



. NO UMBRELLAS (Ομπρέλες)



. NO MOTORCYCLE HELMETS (Κράνη)



. NO FOOD, NO DRINK (Φαγητά ή ποτά)



. NOGASSPRAYCANS, CORROSIVESORANYTHINGTHATCAUSESFIRE (Οποιαδήποτε μπουκάλι με αέριο, οποιαδήποτε διαβρωτική ουσία και γενικά ότι εύφλεκτο ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά)



. NOFIREWORKS (Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, δυναμιτάκια, καπνογόνα, φωτοβολίδες).



. NO MEGAPHONES, NO VUVUZELLAS, NO HORNS (Μεγάφωνα, βουβουζέλες, κόρνες)



. NO ANIMALS (Ζώα)



. NO SELFIE STICKS (Κοντάρια για κάμερες, κινητά)



. NO LASER POINTER (Λέιζερ)



. NOBAGPACKS. ONLYBAGSSMALLERTHAN 40CMX 40 CM AREALLOWED (Όχι τσάντες πλάτης, μόνο τσάντες, μικρότερες από 40cmx40 θα επιτραπούν, όχι μεγαλύτερες)



. NO COINS, NO LIGHTERS (Κέρματα και αναπτήρες)



. NOOBJECTSWHICHCOULDCOMPROMISEPUBLICSAFETY (Κάθε είδους αντικείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα)



- No cloackrooms are available to keep non authorised items. (Policewillplacecharityurnesforthecoins) (Δεν θα υπάρχουν ντουλαπάκια για να αποθηκευτούν πράγματα, η Αστυνομία θα έχει δημιουργήσει κουτιά για να μπουν τα κέρματα που θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό).



- Θήκες γυαλιών



- Αγκράφες σε ζώνες



- Ηλεκτρονικά τσιγάρα



- Ταμπακιέρες



- Φορτιστές κινητών, powerbank



*Τέτοια αντικείμενα δεν θα επιτρέπονται μέσα στο SinanErdem σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής Αστυνομίας. Εάν οποιοδήποτε απαγορευμένο αντικείμενο φτάσει στο γήπεδο, σας γνωστοποιείται ότι δεν υπάρχει χώρος αποθήκευσης, ούτε ντουλαπάκια (αποθήκευσης) για αυτά τα αντικείμενα ώστε να κρατηθούν μέχρι το τέλος των αγώνων.



Είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να αποφύγουν να φέρουν οτιδήποτε από τα παραπάνω αντικείμενα στο γήπεδο έτσι ώστε να βελτιωθεί η ροή στην είσοδο και έτσι να μειωθούν οι ουρές και οι ώρες αναμονής.



Για περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το f4tickets@euroleague.net



Εξουσιοδοτημένοι πάροχοι



Η είσοδος στο γήπεδο θα απαγορεύεται σε οποιονδήποτε φίλαθλο δεν θα έχει έγκυρο εισιτήριο αποκτημένο από έναν από τους εξουσιοδοτημένους παρόχους της εκδήλωσης. Οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι είναι οι:



- Εuroleague.net



- F4tickets.com



- Euroleague



- Ticket2Final



- Detur



- Viagogo



- Οι σύλλογοι που προκρίθηκαν στο FinalFour



Οποιοσδήποτε άλλος πάροχος που δεν υπάρχει στην παραπάνω λίστα είναι παράνομος. Παρακαλούμε καταγγείλετε οποιονδήποτε παράνομο πάροχο εδώ: f4tickets@euroleague.net



Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και ανυπομονούμε να σας δούμε στην Πόλη.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Η είσοδος των φιλάθλων του Ολυμπιακού που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια μόνο από την ΚΑΕ Ολυμπιακός θα γίνει από τη Θύρα 11 όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί.