ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

Η Ευρωλίγκα συνέλεξε τα ρεκόρ που διαγράφησαν και τα στατιστικά στοιχεία που ξεχώρισαν στην 14ην αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Περίοπτη θέση κατέχει ο Βασίλης Σπανούλης ο οποίος προσπέρασε τον Δημήτρη Διαμαντίδη στην 6η θέση της σχετική λίστας με τα περισσότερα επιτυχημένα τρίποντα.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού απέναντι στην Εφές είχε 12 πόντους με 3/6 τρίποντα και έφτασε συνολικά τα 373 επιτυχημένα στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα, όντας στην 6η θέση και φυσικά… συνεχίζει: 2 ακόμα για ξεπεράσει τον Τζέι Αρ Χόλντεν (377) ενώ στην 4η θέση βρίσκεται ο Γιάκα Μπλάζιτς με 381. Προσεχώς τον περνάει και αυτόν…

Στην 3η θέση βρίσκεται ο Τζιανλούκα Μπαζίλε με 421, στην 2η ο Μίλος Τεόντοσιτς με 471 και στην πρώτη φυσικά ο Ναβάρο με… 601 επιτυχημένα τρίποντα!

