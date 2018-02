Μια από τις πιο όμορφες φάσεις της βραδιάς έβγαλαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στον αγώνα με την Βαλένθια, με τους Βασίλη Σπανούλη και Κώστα Παπανικολάου να προσφέρουν θέαμα υψηλού επιπέδου.

Στα μέσα της πρώτης περιόδου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού βρήκε με μια φανταστική πάσα στον διεθνή φόργουορντ, ο οποίος κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι της Βαλένθια, κερδίζοντας το απλόχερο χειροκρότημα των ΓΑΥΡΩΝ!

Τη φάση «κατέγραψε» η Ευρωλίγκα και μπορείτε να την απολαύσετε στο παρακάτω βίντεο:

What about that vision 👀



Spanoulis to Papanikalaou for the spectacular alley-oop#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mqXpX2gbZd