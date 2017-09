Το Olympiacos BC Road Store ξεκινάει και φέτος το ταξίδι του από την Κρήτη! Το ταξίδι ξεκινά! Το Official Olympiacos BC Road Store και πάλι… στους δρόμου! Πρώτος σταθμός, για τη νέα σεζόν 2017 - 2018, η Κρήτη και συγκεκριμένα η πόλη του Ηρακλείου όπου θα φιλοξενηθεί το 2ο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου. Το αυτοκινούμενο επίσημο κατάστημα του Ολυμπιακού συνεχίζοντας την βραβευμένη πορεία του και ακολουθώντας πιστά την αποστολή του μπασκετικού Ολυμπιακού μας σε όλες τις εκτός έδρας εμφανίσεις του στην Ελλάδα και όχι μόνο, θα ανοίξει τις… πόρτες του και φέτος σε όλους τους φιλάθλους της αγαπημένης μας ομάδας που θα βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα θελήσουν να βρεθούν κοντά στην ομάδα του Ολυμπιακού μας. Μαζί μας θα βρεθεί για μία ακόμα φορά, και ο αγαπημένος σε όλους Θρυλέων, αφού η Κρήτη είναι το δεύτερο του σπίτι, περιμένοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του Ολυμπιακού στην πλατεία Δασκαλογιάννη (δίπλα στην πλατεία Ελευθερίας και πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης) αλλά και στο κλειστό γυμναστήριο του Ηρακλείου (Δύο Αοράκια) για να παίξουν, να διασκεδάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του. Φυσικά θα υπάρξουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και πλούσια δώρα! Το πρόγραμμα λειτουργίας του Official Olympiacos BC Road Store: Πέμπτη 21/09 Πλατεία Δασκαλογιάννη (πλησίον πλ. Ελευθερίας) 10.00 – 21.00 Παρασκευή 22/09 Πλατεία Δασκαλογιάννη (πλησίον πλ. Ελευθερίας) 10.00 – 17.00 Κλειστό Γυμναστήριο (Δύο Αοράκια) 18.00 – 23.00 Σάββατο 23/09 Πλατεία Δασκαλογιάννη (πλησίον πλ. Ελευθερίας) 10.00 – 21.00 Κυριακή 24/09 Πλατεία Δασκαλογιάννη (πλησίον πλ. Ελευθερίας) 10.00 – 17.00 Κλειστό Γυμναστήριο (Δύο Αοράκια) 18.00 – 23.00 #WeAreOlympiacos Official Olympiacos Bc Store #RoadStore #OlympiacosBc #DestinationCrete International Basketball Tournament Crete #FaithInRed #DrawAttention

