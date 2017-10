Παίκτης του Θρύλου είναι και επίσημα πλέον ο Κάιλ Γουίλτζερ! Οι «ερυθρόλευκοι» το βράδυ της Κυριακής ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ, ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό για να καλύψει το κενό του τραυματία Κιμ Τιλί.

Ο 25χρονος, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες στην ανακοίνωσή τους, αναμένεται στην Ελλάδα το βράδυ της Τρίτης στις 20:45! Ο Γουίλτζερ θα έρθει στη χώρα μας από το Πόρτλαντ μέσω Κωνσταντινούπολης, για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Θρύλου και να τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο «ερυθρόλευκος» προπονητής γνωρίζει πολύ καλά τον Αμερικανό φόργουορντ, τον οποίο είχε παρακολουθεί εν δράσει στο Summer League του NBA, που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Κάιλ Γουίλτζερ.

Ο 25χρονος φόργουορντ συμφώνησε με την ομάδα του Πειραιά και έρχεται στην Ελλάδα την Τρίτη (31/10) το βράδυ (20:45) από το Πόρτλαντ μέσω Κωνσταντινούπολης.

Το who is who του Κάιλ Γκρέγκορι Γουίλτζερ

Hμ. Γεν.: 20/10/1992

Τοπ. Γεν.: Πόρτλαντ (ΗΠΑ)

Ύψος: 2.08

Πρ. Ομάδες: Kentucky (2011-2013), Gonzaga (2014-2016), Houston Rockets (2016-2017), Rio Grande Valley Vipers (2016-2017), Raptors 905 (2017).

Διακρίσεις: -Πρωταθλητής ΝCAA (2012) με το Κεντάκι. - Ασημένιο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες του 2015 με τον Καναδά.

Δείτε εν δράσει τον Γουίλτζερ: