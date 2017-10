Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια της στην οικογένεια του μεγάλου εργάτη και θρυλικής μορφής του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, Παναγιώτη Βεντίκου. Ο εκ των ιδρυτών του τμήματος Στίβου υπήρξε αθλητής, προπονητής και έφορος του Συλλόγου και προσέφερε τα μέγιστα στον Θρύλο. Αιωνία του η μνήμη

