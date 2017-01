Στις 19:00 παίζει με τον ΠΑΟ στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Οι Πειραιώτες υποδέχονται την ομάδα την οποία έχουν κερδίσει έξι συναπτές φορές σε πλέι οφ, πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα και θέλουν τώρα να την κερδίσουν και για το Κύπελλο. Ένα Κύπελλο που λείπει από τον Ολυμπιακό από το 2011.



Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, έχουν απομείνει ακόμα 300 εισιτήρια για να γίνει ακόμα ένα sold out σε αγώνα με τον ΠΑΟ. Είναι δεδομένο πως θα γίνει sold out, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις, τρέξτε κι εσείς μέχρι τα εκδοτήρια για να προλάβετε.



Ο πύρινος κόσμος θα βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα και η ομάδα έχει ανάγκη τον πύρινό της κόσμο που δεν λυγά ποτέ. Όλοι μαζί ενωμένοι για ακόμα ένα sold out και για ακόμα μία επικράτηση επί του ΠΑΟ στο μπάσκετ.



Πάμε ρε Θρύλε! Πάμε όλοι μαζί για την πρόκριση.