Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού απάντησαν στις ερωτήσεις των φιλάθλων της Ευρωλίγκας και αναφέρθηκαν στον Ολυμπιακό, τα χόμπι τους, αλλά και τους στόχους της ομάδας του Θρύλου. Ο πρωταθλητής Ελλάδας κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα απόψε το βράδυ στην Καταλονία και παρακάτω θα μπορέσετε να διαβάσετε, αλλά και να δείτε σε βίντεο τι είπαν οι δυο καλαθοσφαιριστές.



Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ματ Λοτζέσκι



Για το ποιος είναι ο καλύτερος σουτέρ του Ολυμπιακού: «Εγώ είμαι σουτέρ και νιώθω αυτοπεποίθηση, αλλά η ομάδα μας έχει πολλούς καλούς σουτέρ και συνδυαζόμαστε τέλεια».



Για με τον καλύτερο στα καρφώματα: «Ο Πάτρικ και ο Κεμ, έχουμε πολλούς ψηλούς παίκτες που είναι αθλητικοί, όπως και ο Παπαπέτρου».



Για τον χαρακτηρισμό «Βελούδινο σφυρί»: «Είναι λίγο αστείο. Δεν το επέλεξα, ένας από τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα μου το "κόλλησε". Είναι όμως οκ, είναι ενδιαφέρον σίγουρα και μπορώ να πω ότι μου αρέσει».



Για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού: «Οι φίλαθλοι μας στηρίζουν πολύ και μας οδηγούν σε επιτυχίες. Είναι γεμάτοι πάθος και βρίσκονται σε όλα τα παιχνίδια μας. Τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό, είναι κλειδί για εμάς»



Για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Είμαι πολύ χαρούμενος στην Αθήνα και στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το βασικό και αυτό θα έχω στο νου μου όταν θα μιλήσουμε για την ανανέωση του συμβολαίου».



Για τη ρουτίνα του πριν τα παιχνίδια: «Κάνω μερικά μικρά πράγματα. Όχι τίποτα σπουδαίο. Βγαίνω τελευταίος για ζέσταμα, κατεβαίνω τελευταίος από το λεωφορείο. Μικρά πράγματα που είναι χρόνια στην ρουτίνα μου και δεν τα αλλάζω».



Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βαγγέλης Μάντζαρης



Για την πιο σημαντική νίκη στην καριέρα του στη Euroleague: «Θυμάμαι και ξεχωρίζω δύο παιχνίδι. Αυτό στην Κωνσταντινούπολη, που πήραμε τον τίτλο με το buzzer-beater του Πρίντεζη, και αυτή με την Μπαρτσελόνα, δύο χρόνια πριν, που μας επέτρεψε να πάρουμε το πλεονέκτημα της έδρας και να φτάσουμε στο Final Four της Μαδρίτης».



Για το αν θα ήθελε κάποιον παίκτη της Euroleague στον Ολυμπιακό: «Η ομάδα μας είναι γεμάτη σε κάθε θέση και είναι μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη, οπότε δε μπορώ να πω πως θα ήθελα κάποιον συγκεκριμένο. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί καλοί παίκτες που μπορούν να παίξουν στον Ολυμπιακό, όμως προτιμώ τους συμπαίκτες μου».



Για την πορεία του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής: «Έχουμε πάει καλά μέχρι στιγμής. Μετά από 16 παιχνίδια είμαστε την δεύτερη θέση της Euroleague, ενώ είμαστε και αήττητοι στη πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε Ολυμπιακός, πρέπει να παλεύουμε για όλους τους τίτλους. Εννοείται επίσης πως το Final Four είναι ο μεγάλος στόχος μας, όπως κάθε χρόνο».



Για το χόμπι του: «Είμαι φαν των video games. Ταξιδεύουμε συνεχώς, έχουμε βαρύ πρόγραμμα όποτε μερικές φορές θέλεις απλά να αράξεις στο σπίτι σου και να παίξεις. Είμαι φαν του playstation και αρκετές φορές παίζω Call Of Duty με τον Ματ. Είναι ένα από τα βασικά μου χόμπι και με χαλαρώνει».



Για το ποιοι θα βρίσκονται στο Final Four: «Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και πολλοί υποψήφιοι που έχουν τις δυνατότητες να βρεθούν στο Final Four. Προσωπικά, εγώ θέλω να βρίσκεται ο Ολυμπιακός εκεί και δε με νοιάζει για τους υπόλοιπους. Κοιτάμε μόνο την ομάδα μας και ελπίζουμε να βρεθούμε στο Final Four».



Για το ποιος είναι ο συγκάτοικός του στις αποστολές: «Ο Πρίντεζης, διασκεδάζουμε πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια»



Δείτε το βίντεο