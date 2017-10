Και το Olympiacos BC Road Store «παρών» στην... εκκίνηση του Θρύλου στην Ευρωλίγκα. Το κινητό κατάστημα θα είναι στην Κρήτη για τον αγώνα με την Μπασκόνια, ώστε να εξυπηρετήσει τους ΓΑΥΡΟΥΣ που θα δουν από κοντά την αναμέτρηση και παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το πού θα βρίσκεται και πότε.



Αναλυτικά...



Ώρα Ευρώπης για τον Ολυμπιακός μας και το Official Olympiacos BC Road Store ως πιστός φίλαθλος θα είναι δίπλα του και σε αυτό το ξεκίνημα!



Η πιο επιτυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα της τελευταίας δεκαετίας, φορά την ευρωπαϊκή της εμφάνιση και ρίχνεται στη «μάχη» απέναντι στη Μπασκόνια. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στην Κρήτη, στις 12 Οκτωβρίου, στο κλειστό γυμναστήριο του Ηρακλείου (Δύο Αοράκια) που θεωρείται η δεύτερη έδρα του μπασκετικού Ολυμπιακού μας.

Το αυτοκινούμενο επίσημο κατάστημα του Ολυμπιακού, ακολουθώντας πιστά την αποστολή του Θρύλου και συνεχίζοντας την βραβευμένη πορεία του σε όλες τις εκτός έδρας εμφανίσεις του στην Ελλάδα και όχι μόνο, θα ανοίξει τις… πύλες του σε όλους τους φιλάθλους της αγαπημένης μας ομάδας που θα βρεθούν στο Ηράκλειο της Κρήτης για να δουν από κοντά και να ενισχύσουν με το πάθος τους και τη αγάπη τους τον Ολυμπιακό μας.



Φυσικά από το ευρωπαϊκό ξεκίνημα του Θρύλου δεν γίνεται να απουσιάζει ο αγαπημένος σε όλους μας Θρυλέων! Θα βρεθεί, λοιπόν, για μία ακόμη φορά στην Κρήτη, αφού είναι το δεύτερο σπίτι του, περιμένοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του Ολυμπιακού μας στην πλατεία Δασκαλογιάννη (δίπλα στην πλατεία Ελευθερίας και πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης) αλλά και στο κλειστό γυμναστήριο του Ηρακλείου (Δύο Αοράκια) για να παίξουν, να διασκεδάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του. Φυσικά θα υπάρξουν πολλές ακόμα εκπλήξεις και πλούσια δώρα!



Επίσης, διάθεση εισιτηρίων για τον συγκεκριμένο αγώνα θα γίνεται από το Official Olympiacos BC Road Store στην πλ. Δασκαλογιάννη τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη κατά τις ώρες λειτουργίας του.



Το πρόγραμμα λειτουργίας του Official Olympiacos BC Road Store:

Τρίτη 10/10

Πλατεία Δασκαλογιάννη (πλησίον πλ. Ελευθερίας) 10.00 – 21.00

Τετάρτη 11/10

Πλατεία Δασκαλογιάννη (πλησίον πλ. Ελευθερίας) 10.00 – 21.00

Πέμπτη 12/10

Πλατεία Δασκαλογιάννη (πλησίον πλ. Ελευθερίας) 10.00 – 17.00

Κλειστό Γυμναστήριο (Δύο Αοράκια) 18.00 – 1 ώρα μετά τη λήξη του αγώνα