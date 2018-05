Ο Βασίλης Σπανούλης έγραψε ιστορία τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα, πετυχαίνοντας σπουδαίες ατομικές επιτυχίες.

Ο αρχηγός του Θρύλου βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στη διοργάνωση, με την Ευρωλίγκα να του ετοιμάζει ένα βίντεο αφιέρωμα για τις σπουδαίες του επιδόσεις.

Να σημειωθεί ότι ο ηγέτης του Ολυμπιακού σημείωσε 134 ασίστ τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα, φτάνοντας έτσι τις 1287 στη διοργάνωση.

Δείτε το βίντεο:

It was a record-breaking season for Vassilis Spanoulis...



His 1️⃣3️⃣4️⃣ dimes took him to number 1 in All-Time Assists! pic.twitter.com/96wqZ2GYbD