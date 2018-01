Μπορεί το σημείο που του αρέσει και είναι καλός να είναι το τρίποντο, ωστόσο ο Κάιλ Γουίλτζερ έδειξε στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα ότι το έχει και με το κάρφωμα!

Ο Καναδός φόργουορντ του Ολυμπιακού κάρφωσε εντυπωσιακά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, προσφέροντας μία τρομερή φάση στο ματς.

Δείτε το βίντεο με την καρφωματάρα του Γουίλτζερ:

.@kwiltj takes it all the way 🆙#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5qKhgPiqit