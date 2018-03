Ο Κώστας Παπανικολάου έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στην αναμέτρηση κόντρα στη Μπάμπεργκ.

Ο άσος του Ολυμπιακού έκανε το κλέψιμο, έφυγε στον αιφνιδιασμό και κάνοντας ένα εξαιρετικό coast to coast κάρφωσε στη ρακέτα της Μπάμπεργκ, γράφοντας σε εκείνο το σημείο το 55-49 για τον Θρύλο.

Δείτε το βίντεο με την εντυπωσιακή προσπάθεια του Παπανικολάου:

Papanikolaou telegraphs the pass and is off to the races! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zagnhys2yy