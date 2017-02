Η Ζαλγκίρις ήθελε να πάει με προβάδισμα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Θρύλο στο ΣΕΦ, όμως ο αρχηγός είχε διαφορετική άποψη. Με μια τρίποντη «βόμβα» στο τελευταίο δευτερόλεπτο του πρώτου μέρους ισοφάρισε σε 35-35!

Δείτε τη φάση:

