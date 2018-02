Κριτική: ΤΟΛΗΣ ΛΕΟΥΣΗΣ

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ξεπεράσει το κάζο με τον τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ και επικράτησε της Βαλένθια με 80-70 στο ΣΕΦ. Μία εμφάνιση που του έδωσε το 16-7 στην Ευρωλίγκα και συνεχίζει απτόητος τη δουλειά του, ως δεύτερος στην βαθμολογία.

Το gavros.gr προχωράει στην κριτική των παικτών του Θρύλου στην αναμέτρηση στο ΣΕΦ απέναντι στους Ισπανούς.

ΝΟ 1 MΑΚΛΙΝ

Σε άλλο γήπεδο στην αρχή ο Αμερικανός σέντερ. Δύο φάουλ, κακές επιθεσεις και γενικότερα πτωτική πορεία. Δεν ηταν καλός στο ματς και πρέπει και αυτό να μπορέσει πλέον να διαχειριστεί ο Σφαιρόπουλος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0

ΝΟ 6 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Κακο δεν τον λες, ούτε όμως και καλό. Σε ένα απαράδεκτο αμυντικά δεύτερο δεκάλεπτο της ομάδας του, προσπάθησε να γυρίσει το κλίμα. Δεν θα τη θυμάται τη σημερινή εμφάνιση για πολύ ο «Πάπι» και πλέον θα σκεφτεί το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1

ΝΟ 7 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΝΤΑΔΑ

Όπως πάντα ήθελε να εκμεταλλευτεί τους κενούς χώρους και να δώσει σκορ και πάσες. Ο αρχηγός λοιπόν έφτασε να έχει 9 πόντους και 7 ασιστ στο πρώτο μέρος. Τι άλλο να κάνει; Στο β μέρος ήταν απλά ονειρικός! Με κάθε τρόπο σκόραε ο Σπανούλης. Ακόμα και με βολές και κερδισμένο φάουλ σε τρίποντο. Τελείωσε το ματς στους 25 πόντους και 9 ασίστ! Απόλαυση!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5

ΝΟ 11 ΜΙΛΟΥΤΙΝΟΦ ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΝΤΑΔΑ

Αρχοντικός στο πρώτο του πέρασμα στο παρκέ ο Μίλου. Δεν άφησε κανέναν να τον αμφισβητήσει, σκόραρε 7 πόντους με τρία καρφώματα (το ένα γκολ φάουλ) στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σέρβος συνέχισε στο ίδιο ρυθμό, τελείωσε τις περισσότερες φάσεις με καρφώματα. 15 πόντοι (7/8 διποντα) ενώ είχε και 6 ριμπάουντ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4

ΝΟ 13 ΣΤΡΕΛΝΙΕΚΣ

Σε ρηχά νερά ο Λετονός. Άποντος στο πρώτο πέρασμά του και χωρίς γενικότερα καλή εικόνα στην αναμέτρηση. Έπαιξε λίγο για τα δεδομένα του, μόλις 11 λεπτά, και δεν σκόραρε.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0

ΝΟ 14 ΤΙΛΙ

Ετσι όπως πήγε η αναμέτρηση δεν έπαιξε καθόλου. Να δούμε αν επιστρέψει με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

ΝΟ 15 ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΝΤΑΔΑ

Σταθερά καλός ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, με δουλειά στα μετόπισθεν, όμως λίγα πράγματα στην άλλη μεριά του παρκέ. Όταν τον χρειάστηκε η ομάδα του ήταν εκεί. Μάζεψε 8 ριμπάουντ και πέτυχε το τρίποντο που ουσιαστικά έριξε στο καναβάτσο την Βαλένθια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3

ΝΟ 16 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΝΤΑΔΑ

Από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκάλεπτο καθώς είχε ενέργεια για όλους. Συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ήταν μαζί με τον Μάντζαρη τα αποκούμπια του Σπανούλη στη μεγάλη του εμφάνιση στο Φάληρο. Ο Παπ έπαιξε ωραίες άμυνες σε όποιον βρήκε μπροστά του. Εκανε νταμπλ νταμπλ με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4

ΝΟ 17 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΝΤΑΔΑ

Αμυντικά τα πήγε καλά επάνω στον Γκριν που ήταν και το ζητούμενο για τον Σφαιρόπουλο. Δέχθηκε 4 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, αφού τον είχε εξουδετερώσει ο Παπανικολάου. Γενικότερα όμως ο Βαγγέλης έπαιξε καλά απέναντι στον Γκριν, ο Αμερικανός σκόραρε 13 πόντους αλλά για να γίνει αυτό συνέβη με… αίμα. Τελείωσε το ματς με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4

ΝΟ 22 ΡΟΜΠΕΡΤΣ

Επηρεασμένος σίγουρα από το όλο κλίμα… εναντίον του ο Ρόμπερτς. Πέρα ενός ντράιβ που κέρδισε φάουλ και έβαλε τις βολές; Τίποτα απολύτως στο πρώτο ημίχρονο. Το μοναδικό που έχουμε να θυμόμαστε από αυτόν είναι ένα δίποντο που πέτυχε επάνω τον Γκριν. Στα υπόλοιπα; Κάτω από την βάση…

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0

ΝΟ 33 ΓΟΥΙΛΤΖΕΡ

Σημάδια… Κρήτης έδειξε ο Καναδός με το που μπήκε στο ματς. Χωρίς επιθετικές πρωτοβουλίες και με άμυνες για «γέλια», δώρισε 5 πόντους στον Τόμας και είχε και 2 φάουλ σε 1:24! Επέστρεψε στο παρκέ, έφαγε ένα ακομα καλάθι από τον Τόμας και this is the end για τον Κάιλ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0

ΝΟ 34 ΤΟΜΠΣΟΝ

Οχτώ λεπτά στο παρκέ, 2 μόλις πόντοι και -4 στο +/- του με μηδενικό ράνκινγκ Τι παραπάνω να γράψει κανείς; Εκτός τόπου και χρόνου ξανά ο Αμερικανός που απογοητεύει ξανά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0