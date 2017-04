Playoffs 2017. Back to Piraeus!!! Ο Olympiacos B.C., επιστρέφει στον Πειραιά για την τελευταία μάχη πριν το FINAL4 της Κωνσταντινούπολης και το Official Olympiacos BC Road Store, στηρίζοντας συνεχώς την αγαπημένη μας ομάδα, κατεβαίνει στο κέντρο του Πειραιά, εκεί όπου χτυπάει δυνατά η καρδιά όλων των Ολυμπιακών.



Το Σάββατο 29/04, την Κυριακή 30/04 και την Τρίτη 02/05, το αυτοκινούμενο επίσημο κατάστημα του Ολυμπιακού θα βρίσκεται στον Πειραιά (Πεζόδρομος Δραγάτση, έναντι Δημαρχείου Πειραιά) μεταφέροντας τον παλμό των Playoffs σε όλους τους φιλάθλους της ομάδας. Σας περιμένουμε όλους εκεί για να υποστηρίξουμε μαζί την προσπάθεια για πρόκριση του Ολυμπιακού μας στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και να ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές!



Φυσικά το παρών θα δώσει, όπως πάντα, και ο αγαπημένος μας Θρυλέων, υποδεχόμενος μικρούς και μεγάλους φίλους του Ολυμπιακού, για να παίξουν, να διασκεδάσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του. Επιπλέον, αναμένονται μεγάλες εκπλήξεις, διαγωνισμοί και δώρα.



Αναλυτικά το πρόγραμμα λειτουργίας του Official Olympiacos BC Road Store στον Πειραιά (Πεζόδρομος Δραγάτση, έναντι Δημαρχείου Πειραιά)



ΣΑΒΒΑΤΟ 29/04: 10.00 – 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/04: 12.00 – 21.00

ΤΡΙΤΗ 02/05: 10.00 – 21.00