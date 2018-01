Εξαιρετικός ήταν στην αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμι Τελ Αβίβ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο σέντερ του Θρύλου, στην πρώτη περίοδο μάλιστα, προσέφερε μια εντυπωσιακή φάση, καρφώνοντας τη μπάλα, μετά το όμορφο πικ εν ρολ και την ασσίστ που δέχθηκε από τον Κώστα Παπανικολάου.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

.@NMilutinov collects the wraparound pass and slams it down for @olympiacosbc #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FrmZL8WOyo