Πέρασαν 13 χρόνια από τον θάνατο του τεράστιου Αλφόνσο Φορντ, ο οποίος χάρισε αμέτρητες στιγμές χαράς στον κόσμο του Ολυμπιακού και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.

Μπορεί να έχει φύγει από κοντά μας, αλλά κανείς δεν τον έχει ξεχάσει. Πάντα θα βρίσκεται δίπλα μας και θα μνημονεύουμε τα κατορθώματά του. Ο γιος του, Αλφόνσο Φορντ Τζούνιορ, με ανάρτησή του στα social media αναφέρθηκε στον πατέρα του, γράφοντας: «13 χρόνια και αυτή η μέρα δεν γίνεται πιο εύκολη. Σε αγαπώ μπαμπά RIP».

Δείτε την ανάρτηση:

13 Years & this day still doesn't get easier ❤️Love you Pops R.I.P pic.twitter.com/KD6PK02fXb