Μία τρομερή τάπα έκανε ο Κιμ Τιλί στον Τζέιμς Γκιστ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ κόντρα στον ΠΑΟ για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Ο Γάλλος φόργουορντ του Ολυμπιακού επέστρεψε φορτσάτος και έδειξε με το καλημέρα τις αμυντικές του αρετές, σβήνοντας τα φώτα του Αμερικανού παίκτη του Παναθηναϊκού.

Απολαύστε την τρομερή τάπα του Τιλί:

He's behind you!@ktillie with the rejection ❌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/89DdoovDwc