Μία από τις καλύτερες στιγμές της 17ης εβδομάδας της Ευρωλίγκας σημείωσε ο Ερικ Γκριν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε ένα τρομερό τρίποντο στη λήξη της πρώτης περιόδου του συγκεκριμένου αγώνα, ευστοχώντας σε σουτ λίγο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου.

Δείτε την τριποντάρα του άσου του Ολυμπιακού:

.@KoponenPetteri sent it up from dinstance & @ErickGreen answered on the other side at the ⏰!#7DAYSMagicMoment #FCBOLY pic.twitter.com/uN7DbanIqb

— EuroLeague (@EuroLeague) January 12, 2017