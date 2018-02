Ο Κάιλ Γουίλτζερ είναι από τους καλύτερους σουτέρ του Ολυμπιακού και το απέδειξε περίτρανα και στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης στο «Παλάθιο Ντε Ντεπόρτες».

Ο Καναδός στην εκπνοή της τρίτης περιόδου, πήρε την μπάλα μετά την επαναφορά, βρέθηκε λίγο πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, έκανε την προσποίηση και με ένα εκπληκτικό τρίποντο έκανε το 65-62 για τον Ολυμπιακό!

Φοβερό τρίποντο από τον Κάιλ Γουίλτζερ, ο οποίος… ξέρανε τους Ισπανούς και ανάγκασε όλη την Ευρώπη να υποκλιθεί στη εκτελεστική δεινότητά του.

Δείτε το βίντεο:

⏰⏰@kwiltj beats the buzzer at the end of the 3rd with the DEEP 3!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Ow46NQasFC