Ο Γιάνις Στρέλνιεκς ένιωσε αδιαθεσία στο παιχνίδι της Λετονίας με την Τουρκία και γι’ αυτό το λόγο αγωνίστηκε ελάχιστα στην αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, ο γκαρντ του Ολυμπιακού έπαθε τροφική δηλητηρίαση! Ο Λετονός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, όπου και έγινε η διάγνωση.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο «ερυθρόλευκος» άσος δεν είναι σοβαρό και αναμένεται να βοηθήσει την Λετονία στον αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Δείτε το… τιτίβισμα:

Janis Strelnieks was hospitalized yesterday right after the game against Turkey. Food poisoning is still bothering him. What a warrior! pic.twitter.com/XEUud6SEn6