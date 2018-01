ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

Έχει ενδιαφέρον να δούμε μέσα από τη γλώσσα των αριθμών κάποια επιμέρους πραγματάκια για τους «ερυθρόλευκους». Κάποια στοιχεία που καταδεικνύουν σε άλλους την άνοδο ή την κάμψη, ακόμα και ορισμένα που ίσως να μην τα περιμένατε, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Χόλις Τόμπσον… Ας ξεκινήσουμε με αυτόν αφού καταπιαστήκαμε μαζί του…

Χόλις Τόμπσον

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού ξεχωρίζει σε μία κατηγορία που ίσως και να προκαλεί έκπληξη για πολλούς. Στα κλεψίματα. Δεν είναι ο πρώτος «κλέφτης» των «ερυθρόλευκων» στην Ευρωλίγκα μιας και ο Παπανικολάου έχει δύο περισσότερα (14 έναντι 12) ωστόσο στα τελευταία 9 παιχνίδια ο Τόμπσον κλέβει σίγουρα μία μπάλα, έχοντας 9 κλεψίματα. Δεν έκλεψε με την Μπάμπεργκ αλλά είχε 2 με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι με τον Τόμπσον είναι τα δίποντά του… Στα τελευταία 9 παιχνίδια έχει 9/13 δίποντα-ποσοστό ευστοχίας… 69%.

Τζαμέλ Μακλίν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δράση του Τζαμέλ Μακλίν ο οποίος έχει ξεπεράσει τον εαυτό του από την μεγαλειώδη προσπάθεια που κάνει για να καλύψει και το κενό του Μιλουτίνοφ (επιστρέφει ο Σέρβος με τη Μιλάνο). Ο Μακλίν στα τελευταία 7 παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα όχι απλά έχει ανεβάσει σε ένταση και προσπάθειες αλλά έχει 30/46 δίποντα με ποσοστό ευστοχίας… 65%.

Αν σας προκαλεί θαυμασμό αυτό, που να δείτε τι κάνει στα ριμπάουντ. Έχει κατεβάσει σε αυτά τα 7 παιχνίδια 51 ριμπάουντ που σημαίνει ότι ο μέσος όρος του είναι 7.2 ανά ματς. Με την ΤΣΣΚΑ πήρε 12, στην Μπάμπεργκ 8, στα τελευταία δύο ματς έχει από 7.

Κώστας Παπανικολάου

Ότι τρίποντο έχει… χάσει ο Ολυμπιακός τελευταία καθώς Στρέλνιεκς και Ρόμπερτς δεν ευστοχούν τελευταία με την ίδια συχνότητα και αποτελεσματικότητα, το βρίσκει από τον Παπανικολάου. Ο Έλληνας φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» στα τελευταία 7 παιχνίδια έχει εκτοξεύσει την ευστοχία του από τα 6.75μ. στο 56% έχοντας 14/25. Μόνο με την Εφές είχε 0/3.

Μιας και τους αναφέραμε: Στα τελευταία 3 παιχνίδια ο Γιάνις Στρέλνιεκς έχει 2/14 τρίποντα (14.2%) και ο Μπράιαν Ρόμπερτς στα τελευταία 5 ματς 3/11 (27%).

Ιωάννης Παπαπέτρου

Σε… γνώριμα μονοπάτια (θέσης) πλέον, ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ιδίως μετά τον τραυματισμό του Αγραβάνη και τις ελλείψεις στου ψηλούς στη συνέχεια, έκανε το βήμα μπροστά. Είχαμε αναφερθεί στις άμυνές του χαρακτηριστικά ειδικά στο ποστ και στις βοήθειες στον ψηλό, ωστόσο έχει ενδιαφέρον η επιθετική του συγκομιδή. Τα τρίποντα δεν τον πηγαίνουν (ακόμα). Στα τελευταία 5 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα έχει 4/15 (26.6%), γενικότερα το ποσοστό του είναι «φτωχό» από μακριά, ωστόσο έχοντας περίπου τις ίδιες προσπάθειες (κι όχι λιγότερες) στα δίποντα, ο Παπαπέτρου έχει στα ίδια παιχνίδια 10/16 προσπάθειες από κοντά με ποσοστό… 87.5%! Δεν είναι τυχαίο…

Βασίλης Σπανούλης

Last but not least… Για τον Βασίλη Σπανούλη θέλουμε να επισημάνουμε κάτι που το θεωρούμε σημαντικό: Μπορεί με την επιστροφή του η ομάδα να χάλασε κάπως την χημεία της και τις ισορροπίες της, να επηρεάστηκαν παίκτες που παίζουν δίπλα του, ωστόσο αν τον «μετρήσουμε» ως μονάδα, ατομικά, ο Σπανούλης είναι εξαιρετικά καλά.

Σε 5 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, μετά από δίμηνη απουσία, ο Σπανούλης είναι διψήφιος στα 4 εξ αυτών τα οποία είναι και συνεχόμενα. Σκοράρει 11.2 πόντους μ.ο. με 40% δίποντο (οκ, μπορεί να γίνει και καλύτερο αλλά κακό δεν το λες και 36% τρίποντο. Η συνάρτηση του δε σε ασίστ-λάθη είναι θετική καθώς μοιράζει με το «καλημέρα» 5.4 ασίστ και τα λάθη του είναι 3.2 σε 26 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.

