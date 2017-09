Ακόμη μία εξαιρετική φάση πρόσθεσε στις εκπληκτικές του εμφανίσεις στο φετινό Ευρωμπάσκετ ο Γιάνις Στρέλνιεκς.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού στο ματς της χώρας του, Λετονία κόντρα στην Σλοβενία για τους «8» της διοργάνωσης έκλεψε εντυπωσιακά την μπάλα πριν προλάβει να την πιάσει ο Ράντολφ και στη συνέχεια έδωσε εντυπωσιακή ασίστ πίσω από την πλάτη του στον Τίμα για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Δείτε το βίντεο:

Strelnieks goes behind the back and @JTii6 finishes! #EuroBasket2017 @basketbols



📺 https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/B05T2HYQMM