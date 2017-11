Στη δράση επιστρέφει ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ταξίδεψε κανονικά στην Ισπανία και αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι με την Βαλένθια, για την 10η στροφή της Ευρωλίγκας.

Η επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη τρόμαξε τους Ισπανούς, με την Βαλένθια να υποκλίνεται μπροστά του και να «τουιτάρει»… σοκαρισμένη για την επανεμφάνισή του.

«Ο Σπανούλης επιστρέφει την Πέμπτη. Η ελληνική ιδιοφυΐα αναμένεται να κάνει την επανεμφάνιση της σε αυτό το παιχνίδι. Fonteta, ας φωνάξουμε πιο δυνατά! Πάμε», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, η οποία συνοδεύεται από μια φοβισμένη φατσούλα!

Δείτε την ανάρτηση:

SPANOULIS RETURNS ... THURSDAY 😱

The Greek genius could be back in this game. Fonteta, we need you to scream louder. Come on! pic.twitter.com/WZ6Lj4WgAF