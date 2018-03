ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΥΡΙΝΤΖΗΣ

Το… κλίμα επιστροφής του Ντάνιελ Χάκετ στον Πειραιά ήταν έντονο και την πρώτη στιγμή που άνοιξαν οι θύρες του ΣΕΦ για το παιχνίδι με την Μπάμπεργκ. Με το που βγήκε για τα πρώτα σουτ δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που ήταν κοντά στη φυσούνα ενώ το χειροκρότημα ήταν κάτι παραπάνω από έντονο και φυσικά έγινε σύνθημα στα χείλη των Πειραιωτών.

Ο Ντάνιελ Χάκετ είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο του Ολυμπιακού μετά την διετή θητεία του στο μεγάλο Λιμάνι και φυσικά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δεν θα μπορούσε να μην τον βραβεύσει για την προσφορά του και το μαχητικό του πνεύμα.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα ο Χάκετ τιμήθηκε από τον Ολυμπιακό γνωρίζοντας φυσικά την αποθέωση. Παρέλαβε από τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο μία ανθοδέσμη και ένα χρυσό καλάθι.

Δείτε το βίντεο από την βράβευση:

