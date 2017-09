Ο Μπιορν Ένγκελς, που ήταν καλός χθες και βοήθησε στο ψηλό παιχνίδι, ανάρτησε μήνυμα στα social media.



Σε αυτό, ευχαρίστησε τους οπαδούς της ομάδας για τη στήριξή τους και υποσχέθηκε στην ουσία πως ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα, θα βελτιώνεται.



«Παλέψαμε δυνατά απέναντι σε μια σκληρή αντίπαλο. Ας δείξουμε την ίδια νοοτροπία στα επόμενα παιχνίδια. Πολλά ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους οπαδούς που ταξίδεψαν», ήταν αυτό που έγραψε.

We fought hard against a strong side. Let's show the same mentality in the next games. Thanks to all the travelling fans! 👊 #JuveOLY #UCL pic.twitter.com/xijPpJ23RW