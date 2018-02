Σαν σήμερα το 1958, ξεκληρίστηκε εκείνη η πολύ καλή ομάδα που είχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το αεροπλάνο να συντρίβεται στο Μόναχο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, πάντα ευαίσθητη σε τέτοια θέματα, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε αυτή την τραγωδία, που έκοψε το δρόμο μιας πραγματικά μεγάλης ομάδας.



In loving memory of the 23 victims of the Munich Disaster.



60 years ago today, but never forgotten.#FlowersOfManchester #NeverForgotten @ManUtd pic.twitter.com/yBWkka0OD4