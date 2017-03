Τρεις ΓΑΥΡΟΙ πήραν την πόζα τους και φωτογραφήθηκαν στον Ναό, στέλνοντας από εκεί και πέρα τη φωτογραφία στην ΠΑΕ.



Το έχει ζητήσει αυτό η ΠΑΕ, να στέλνουν δηλαδή τις φωτό τους από το «σπίτι» της ομάδας οι ΓΑΥΡΟΙ και παρακάτω μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη από αυτές.

Send your "red and white" photos taken in our stadium to mistamatas@olympiacos.org! #olympiacos #fans #karaiskaki #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/HgTbCEUWDl