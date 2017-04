Οι ΓΑΥΡΟΙ συνεχίζουν να στέλνουν σωρηδόν φωτογραφίες τραβηγμένες μέσα από τον Ναό και σειρά πήρε ακόμα ένας.



Την έβγαλε, την έστειλε εκεί που έπρεπε και η ΠΑΕ την ανάρτησε στα social media, συνοδεύοντάς τη από το εξής μήνυμα.



«Στείλτε μας τις "ερυθρόλευκες" φωτογραφίες σας από το "Ναό" μας με e-mail στο mistamatas@olympiacos.org!».



Δείτε τη...

Send your "red and white" photos taken in our stadium to mistamatas@olympiacos.org! #olympiacos #fans #karaiskaki #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/q1qqg76gZu