Οι φίλοι του Ολυμπιακού συνεχίζουν να στέλνουν φωτογραφίες από όλα τα μέρη του πλανήτη, αποδεικνύοντας ότι ο Θρύλος βρίσκεται παντού.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανάρτησε μία ακόμη τέτοια φωτογραφία από την Ζορζέτα, με την φίλη των «ερυθρόλευκων» να ποζάρει με χαμόγελο με το κασκόλ της ομάδας στις ΗΠΑ.

Δείτε τη χαρακτηριστική φωτογραφία:

Αυτή είναι η «ερυθρόλευκη» φωτογραφία της Ζορζέτας, από τις ΗΠΑ! Στείλτε μας τις φωτογραφίες σας στο [email protected]!



