Το «ερυθρόλευκο» χρώμα βρίσκεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Ο κόσμος του Θρύλου βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και στηρίζει την αγαπημένη του ομάδα.

Ένας φίλος της ομάδας, ο Ιερόθεος φωτογραφήθηκε από την Βαρσοβία της Πολωνίας με το κασκόλ του Ολυμπιακού, μία φωτογραφία την οποία έστειλε στην «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ και εκείνη με τη σειρά της την ανάρτησε στα social media της ομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

This is the "red-and-white" photo of Ierotheos in Warsaw, Poland! If you want to public your photos on our social media accounts, send them at [email protected]!#olympiacos #weareolympiacos #Poland #Warsaw #fans #worldwide #legend pic.twitter.com/6w48qbOaF5