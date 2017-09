Στην καμπάνια για να βοηθήσει τα παιδιά μετείχε ο Βέλγος παίκτης, που ανάρτησε και το μήνυμα που θα διαβάσετε παρακάτω.



«Περήφανος που μετείχα στην καμπάνια του Ολυμπιακού και της Unicef, σε μια προσπάθεια να βοηθήσω τα παιδιά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Proud to be part of this campaign of @olympiacos_org & @UNICEF in order to help out children in Greece and abroad! 🔴⚪ #ForEveryChild https://t.co/Ec2KefqaJC