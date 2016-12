Είτε στην άλλη άκρη της πόλης, είτε στην άλλη γωνιά του πλανήτη, το ταξίδι προς τη νίκη, έχει πολλούς αντιπερισπασμούς. Συγκεντρώσου και μην αφήσεις τίποτα να σε αποσπάσει. adidas Z.N.E. Travel hoodie. #olympiacos #adidas #FindFocus #ZNE #chori #greece #piraeus @adidasgr @choridominguezofi

A photo posted by olympiacosfc (@olympiacosfc) on Dec 29, 2016 at 12:43am PST