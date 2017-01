Η χάρη του Ολυμπιακού έχει φτάσει στα πέρατα της γης. Παντού υπάρχουν ΓΑΥΡΟΙ και αυτό αποδεικνύεται κάθε φορά που στέλνουν τις φωτογραφίες τους, τις οποίες αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Αυτό συνέβη και με τον φίλο του Θρύλου, Γιώργο, ο οποίος έστειλε μία πολύ ωραία φωτογραφία από το Σικάγο των ΗΠΑ, η οποία αναρτήθηκε από την ΠΑΕ Ολυμπιακός στα Social media.

This is the "red-and-white" photo of Giorgos in Chicago, USA! Send us your photos at weareolympiacos@olympiacos.org! #fans #worldwide pic.twitter.com/5RpNbaq0KA