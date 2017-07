Ένα σπουδαίο γκολ, ανάλογο της κλάσης του σημείωσε στο πλαίσιο του τουρνουά «Star Sixes» ο Ερίκ Αμπιντάλ.



Η Γαλλία αντιμετώπισε την Πορτογαλία, την κέρδισε με 3-2, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, να φεύγει στην αντεπίθεση και να κάνει μια ωραία προσποίηση στον Βίτορ Μπαΐα, πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα.



Έκανε πως θα σουτάρει, αλλά σούταρε αργότερα.



Δείτε το πολύ ωραίο γκολ του Αμπιντάλ...

🤘@EAbidalOfficial scores when he wants... pic.twitter.com/jtSVounrcC