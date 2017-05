Η STRI Group, εταιρεία που επιμελείται αγωνιστικούς χώρους πολλών ομάδων, ανάρτησε μια φωτογραφία από τις εργασίες συντήρησης που γίνονται στον Ναό.



Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό η εν λόγω εταιρεία, η οποία περιποιείται όπως μόνο αυτή ξέρει, τον χλοοτάπητα του Ναού και για αυτό είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας.



Δείτε το παρακάτω tweet από τις εργασίες που γίνονται...

Summer renovations under way at Giorgios #KaraiskakiStadium home of @olympiacos_org #greece #football pic.twitter.com/xZvqGhAptP