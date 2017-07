Η συνεργασία της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την SIS Grass συνεχίζεται και η συγκεκριμένη εταιρεία με μία φωτογραφία που ανάρτησε μέσω των social media έκανε γνωστή την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα στο Ρέντη.

Πριν από λίγους μήνες είχε κάνει το ίδιο και στο γήπεδο των «ερυθρόλευκων» “Γ. Καραϊσκάκης” και πλέον ο αγωνιστικός χώρος τόσο του γηπέδου που αγωνίζεται ο Θρύλος όσο και οι εγκαταστάσεις του είναι «χαλί».

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία επιμελείται τους αγωνιστιστικούς χώρους πολλών από τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και εκείνος του Ολυμπιακού.

Started Monday and the 1st pitch is done at the training ground @olympiacos_org @SISPitches #pioneersofhybridifitsaboutquickinstallations pic.twitter.com/iNZVJDH37q