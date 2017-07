Ο μάνατζερ του Κωνσταντίνου Τσιμίκα, Πασχάλης Τουντούρης εξέφρασε τη χαρά του που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του νεαρού παίκτη.



Ο Τσιμίκας θα συνεχίσει δανεικός την καριέρα του στη Βίλεμ και παρακάτω θα μπορέσετε να δείτε κι εσείς την ανάρτηση του Τουντούρη, που είναι πολύ χαρούμενος για το γεγονός πως όλα ολοκληρώθηκαν ομαλά.



Δείτε το tweet

Glad to have finalized the Loan agreement for Konstantinos Tsimikas to @WillemII #Eredivisie #Olympiacos #ProsportEurope pic.twitter.com/iRf34aAFCH